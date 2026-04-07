Врач Ирышкин назвал главный критерий полезности каши

Ирышкин утверждает, что вредных каш не бывает, но есть показания и противопоказания к их употреблению. Грубые овсяные хлопья, которые варятся 20 минут, полезны при диабете и ожирении, так как медленно усваиваются и дают долгую сытость. Каша быстрого приготовления, напротив, сразу повышает уровень глюкозы, и через полчаса человек снова захочет есть. Это правило работает для всех круп чем грубее продукт, тем медленнее он всасывается.