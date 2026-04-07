Врач Ирышкин назвал главный критерий полезности каши

Главный критерий полезности крупы — степень обработки зерна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.
По словам врача, чем сильнее очищено и измельчено зерно, тем быстрее оно усваивается и тем меньше в нём пользы для контроля веса и уровня сахара.
Ирышкин утверждает, что вредных каш не бывает, но есть показания и противопоказания к их употреблению. Грубые овсяные хлопья, которые варятся 20 минут, полезны при диабете и ожирении, так как медленно усваиваются и дают долгую сытость. Каша быстрого приготовления, напротив, сразу повышает уровень глюкозы, и через полчаса человек снова захочет есть. Это правило работает для всех круп чем грубее продукт, тем медленнее он всасывается.
При выборе крупы нужно ориентироваться на состояние ЖКТ. Грубые хлопья не подойдут при обострении гастрита, изжоге или панкреатите. В таких случаях нужны мягкие каши, которые быстро готовятся и не травмируют слизистую.
