На Дону пройдёт форум для бизнесменов и застройщиков

В Ростове девелоперы, застройщики, проектировщики и урбанисты обсудят стратегии и тенденции строительного рынка в 2026 году.
Организатором выступает деловое медиа «Эксперт Юг». Как сообщают устроители, мероприятие будет разделено на две тематические сессии. В ходе первой эксперты уделят внимание ключевым изменениям на рынке жилой недвижимости, вторую посвятят открытости центра Ростова для предпринимателей.
Форум получил название «Жилое строительство Дона 2026». Мероприятие поддерживает ГК «Альянс».
По словам экспертов, в 2025 году сфера жилого строительства сильно изменилась: стремительное увеличение доли комплексного строительства происходило в условиях дорогих денег и малодоступной ипотеки. Потому участники встречи 17 апреля планируют разобрать важные вопросы: например, как в условиях повышения требований к обустройству городской среды добиваться доступности жилья или какие тенденции определяет спрос со стороны покупателя.
