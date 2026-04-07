Toyota получила патент на продажу автомобиля Lexus LBX в России

Японский автомобильный производитель Toyota, приостановивший деятельность в России в 2022 году, через Роспатент зарегистрировал товарный знак Lexus LBX.
Заявка на регистрацию поступила в ведомство в феврале 2025 года, а положительное решение было принято в апреле текущего года. Регистрация товарного знака позволяет компании использовать бренд Lexus LBX для продажи на российском рынке внедорожников-кроссоверов, а также сопутствующих деталей, передает РИА Новости.
Ранее японский автоконцерн сохранил за собой права на пользование названием Corolla в России. Документы на регистрацию знака компания подала в марте 2025 года, Роспатента одобрил заявлку только спустя год.
Кроме того, права на товарный знак Avensis автоконцерн тоже оформил в начале марта. Toyota выпускала автомобили моделей Avensis c 1997 по 2018 год. За этот период было представлено три поколения машин.
Между тем СМИ сообщили, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге могут запустить производство автомобилей под брендом Senat. Он был рассчитан на выпуск более 100 тысяч единиц в год.