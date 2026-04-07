Снег и град обрушились на Ростовскую область вечером 7 апреля

Жители Ростовской области сообщают о снеге и граде вечером во вторник, 7 апреля. Кадрами непогоды люди делятся в городских пабликах в соцсетях.
По словам очевидцев, снег выпал в Ростове и Азове.
— Хорошо, что зимнюю куртку еще далеко не убрала, — радуются некоторые горожане.
В Мясниковском районе стихия оказалась еще суровее. По словам подписчиков городских пабликов, полчаса хутор Веселый страдал от града.
— Бедные растения! — жалеют местные жители.
— Началось! Стихия бунтует, — комментируют потрясенные подписчики.
Напомним прогноз Ростовского гидрометцентра на среду, 8 апреля. В Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 13 метров в секунду. Температура ночью составит +3 — +5 градусов, днем потеплеет до +10 — +12.
По области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью на юге и востоке возможен сильный дождь, днем в отдельных районах — гроза. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 12 — 14 метров. Температура ночью опустится до +2 — +7, во второй половине ночи и утром местами возможных заморозки в воздухе и на почве до −1 — −3. Днем столбики термометров покажут +8 — +13.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.