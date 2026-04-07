Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о поддержке СВО

«Тематика СВО в сфере культуры охватывает широкий спектр вопросов: от консолидации имеющихся мер поддержки до содействия реализации патриотических творческих проектов. Для системной работы по данному направлению в прошлом году был создан проектный офис, координирующий вопросы по теме СВО в отрасли культуры», — отметила Любимова.
Стороны договорились о совместной работе по развитию мер поддержки и расширению культурных инициатив для участников СВО и их близких. Отдельный акцент сделан на систематизации действующих механизмов помощи. По словам Любимовой, в отрасли уже выстроена отдельная структура, отвечающая за вопросы, связанные с тематикой специальной военной операции. Проектный офис занимается координацией и развитием соответствующих направлений.
Сегодня этот механизм не только объединяет существующие меры, но и помогает внедрять практики по социальной адаптации и вовлечению в культурную среду. В рамках поручений президента РФ с 2024 года реализуется программа бесплатного посещения культурных учреждений для участников СВО и их семей. К инициативе подключены 118 федеральных организаций, более 350 кинозалов и свыше 4800 региональных и муниципальных площадок.
С момента запуска этой программы культурные события посетили более 8 миллионов человек из числа военнослужащих и их родственников. Дополнительно в 2025 году в рамках гастрольного плана было организовано 133 показа спектаклей и концертов для участников СВО и жителей исторических регионов. На портале «Культура.РФ» размещена информация о доступных мероприятиях и порядке получения билетов, что упрощает доступ к культурной повестке.
С 2025 года в регионах внедряется сервис подтверждения статуса участника СВО с помощью QR-кода. Он позволяет быстрее получать доступ к мероприятиям в учреждениях культуры. Также в образовательных организациях закреплена отдельная квота — не менее 10% мест по программам бакалавриата и специалитета за счёт федерального бюджета. Отдельное внимание уделяется поддержке работников культуры в приграничных регионах, которые продолжают деятельность в сложных условиях.
В феврале 2026 года стартовала благотворительная инициатива по оснащению учреждений культуры Белгородской области. В ней приняли участие более 80 организаций, собравших свыше 550 единиц оборудования — портативных источников питания. Кроме того, Минкультуры развивает кадровые и образовательные программы для участников СВО. Среди них — «Высшая школа управления в сфере культуры» и программа «Капитаны культуры».
Также реализуются проекты #СВОяКУЛЬТУРА и цикл #СВОеИСКУССТВО, направленные на создание художественных произведений о современных событиях в кино, музыке, литературе и театре. Отдельным направлением стало формирование актуального контента, отражающего значимость происходящего. Для этого подготовлен план мероприятий по созданию и показу соответствующих материалов. Ольга Любимова предложила привлекать представителей фонда к этим инициативам в качестве экспертов. Также предусмотрено взаимодействие с региональными комиссиями и филиалами фонда, а также проведение совместных просветительских проектов.
«С Министерством культуры РФ взаимодействуем практически с момента создания Государственного фонда “Защитники Отечества”, поэтому подписание соглашения о сотрудничестве стало логичным продолжением нашей системной работы по поддержке ветеранов специальной военной операции и их семей. С 2024 года герои и их родные могут бесплатно посещать музеи, кинотеатры, цирки, театры и филармонии. Для нас принципиально важно, чтобы культурно-просветительские мероприятия были доступны не только в крупных центрах, но и в регионах — независимо от места проживания. Уверена, объединение усилий позволит активнее вовлекать героев и членов их семей в общественную и культурную жизнь страны», — отметила Анна Цивилёва.
