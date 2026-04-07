Немецкий предприниматель и основатель российско-германского проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк — внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка рассказал об истинном отношении немцев к России. Он подчеркнул, что не все так однозначно, как пытаются донести европолитики. Потомок Бисмарка говорит, что многие немцы проявляют интерес к РФ и хотят путешествовать по стране.
«Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера. Несмотря на попытки политиков, СМИ очернить РФ, интерес среди граждан ФРГ к ней огромный. Поверьте, я знаю, что говорю», — резюмировал потомок немецкого канцлера в кулуарах Московского международного форума. Позже он подчеркнул, что Россия обладает мощной мягкой силой.
