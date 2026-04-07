Гитару фронтмена Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукционе в США

Акустическую гитару лидера британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера выставят на торги в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sotheby s.
Речь идёт об автографе Галлахера на гитаре Epiphone EJ-200, задействованной при сочинении композиций для второго студийного альбома коллектива «(What s the Story) Morning Glory?».
«Удивительно, как им получилось записать его за столь сжатые сроки. Он был невероятно продуктивен в ту пору. Если взглянуть на этот диск и его перечень треков, он смотрится как сборник главных хитов», — заявил специалист Sotheby s по поп-культуре Крейг Инчиарди.
Помимо гитары, на апрельские торги также отправят написанный от руки текст песни Don t Look Back in Anger и 12-струнную Rickenbacker, которой Галлахер пользовался 10 лет. Раритетный акустический инструмент был подарен музыкантом дорожному менеджеру группы, после чего его приобрел частный коллекционер.
«Для поклонников и собирателей подобные гитары являются “святым Граалем” или святынями. Это рабочие инструменты, которые стали невероятно востребованными, а цена музыкальных инструментов с подобной исторической родословной с годами значительно возросла», — подчеркнул Инчиарди.
По информации издания, гитара выставляется на аукцион впервые, её оценочная стоимость составляет от $60 тыс. до $80 тыс. Интернет-торги стартуют в четверг, 9 апреля.
