Гитару фронтмена Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукционе в США

Акустическую гитару лидера британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера выставили на торги. Аукцион Sotheby’s оценил инструмент в $60−80 тысяч.

Источник: Аргументы и факты

Акустическую гитару лидера британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера выставят на торги в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sotheby s.

Речь идёт об автографе Галлахера на гитаре Epiphone EJ-200, задействованной при сочинении композиций для второго студийного альбома коллектива «(What s the Story) Morning Glory?».

«Удивительно, как им получилось записать его за столь сжатые сроки. Он был невероятно продуктивен в ту пору. Если взглянуть на этот диск и его перечень треков, он смотрится как сборник главных хитов», — заявил специалист Sotheby s по поп-культуре Крейг Инчиарди.

Помимо гитары, на апрельские торги также отправят написанный от руки текст песни Don t Look Back in Anger и 12-струнную Rickenbacker, которой Галлахер пользовался 10 лет. Раритетный акустический инструмент был подарен музыкантом дорожному менеджеру группы, после чего его приобрел частный коллекционер.

«Для поклонников и собирателей подобные гитары являются “святым Граалем” или святынями. Это рабочие инструменты, которые стали невероятно востребованными, а цена музыкальных инструментов с подобной исторической родословной с годами значительно возросла», — подчеркнул Инчиарди.

По информации издания, гитара выставляется на аукцион впервые, её оценочная стоимость составляет от $60 тыс. до $80 тыс. Интернет-торги стартуют в четверг, 9 апреля.

Ранее стало известно, что голову дроида C-3PO из «Звездных войн» продали на аукционе за $1 млн.

