«Вы наш ангел-спаситель!»: 19-летний калининградец разбил окно горящего троллейбуса, освободив пассажиров

«Я сел в троллейбус на Озёрной, он был битком. И я заметил, что ехал он как-то странно, то шатался, то резко останавливался, как будто неустойчивым был. Когда мы проехали 23-й лицей, он резко остановился и моментом началась сильная паника. Я сначала не понял, что произошло. Потом смотрю в окна и вижу огонь. И вообще, какой-то странный звук, будто что-то трескается на крыше, кажется, что град идёт», — вспоминает молодой человек.