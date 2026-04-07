ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в «Пути регионов» Кубка России

Встреча проходила в Самаре. В первом тайме Лусиано Гонду дважды отправил мяч в ворота «Крыльев» на 6-й и 35-й минутах. На 51-й минуте он же успешно завершил атаку после неудачного пенальти, увеличив преимущество ЦСКА еще на одно очко. На 54-й минуте полузащитник самарского клуба Иван Олейников сумел забить один гол, но на 64-й минуте Иван Обляков из ЦСКА вновь увеличил отрыв «армейцев».