ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в «Пути регионов» Кубка России

Футболисты ЦСКА в полуфинале Кубка России «Пути регионов» одержали выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2 (2:0). Матч прошел во вторник, 7 апреля.

Встреча проходила в Самаре. В первом тайме Лусиано Гонду дважды отправил мяч в ворота «Крыльев» на 6-й и 35-й минутах. На 51-й минуте он же успешно завершил атаку после неудачного пенальти, увеличив преимущество ЦСКА еще на одно очко. На 54-й минуте полузащитник самарского клуба Иван Олейников сумел забить один гол, но на 64-й минуте Иван Обляков из ЦСКА вновь увеличил отрыв «армейцев».

Через три минуты Матвей Кисляк добавил еще один мяч в ворота хозяев. Иван Лепский, который играет в «Крыльях» на правах аренды из «Динамо», на 84-й минуте немного сократил разрыв в счете для волжан. Однако победа осталась за красно-синими.

Теперь ЦСКА предстоит сыграть в гостях за выход в Суперфинал с победителем матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля на домашней для «Зенита» арене.

Успехи показала и хоккейная формация «армейцев». В конце марта московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).