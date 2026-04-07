В Удмуртии спасли трёх медвежат-сирот — Карамельку, Коврижку и Плюшку

В Удмуртии спасли трёх медвежат и отправили на реабилитацию. Видео © Центр спасения медвежат-сирот.
Медвежат, получивших имена Карамелька, Коврижка и Плюшка, доставили в центр для прохождения реабилитации. Причиной разлучения с матерью стала рубка леса: медведица испугалась происходящего и покинула берлогу, оставив детёнышей. Обнаружившие животных жители сообщили специалистам, после чего было принято решение о их спасении и транспортировке в центр.
Имена медвежатам дали сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, исходя из их внешних особенностей. Так, Плюшкой назвали медведицу с белыми пятнами, Карамелькой — более светлую особь без пятен, а Коврижкой — самую тёмную из сестёр с небольшим светлым пятном на левом плече.
В настоящее время медвежата чувствуют себя хорошо, активно играют друг с другом и осваивают специальные тренажёры. По данным специалистов, животные хорошо питаются, хотя иногда могут пропускать отдельные кормления. После того как они подрастут и окрепнут, планируется их возвращение в естественную среду обитания.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области специалисты и активисты занимаются спасением медвежат-сирот, оставшихся без матери сразу после рождения. Животных разместили в парке «Земля Прайда», где за ними ведётся постоянный уход и наблюдение со стороны специалистов. Поначалу малыши испытывали стресс и даже боялись окружающей обстановки, однако со временем начали адаптироваться.
