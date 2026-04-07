Фудкортнице хочется внимания: зачем девочки провоцируют посетителей торговых центров

На «фудкортниц» все чаще стали жаловаться посетители торговых центров. Кто это такие и что кроется за их вызывающим поведением, выяснила «Вечерняя Москва».
Увидеть «фудкортниц» (от англ. food — «еда», court — «двор» — «ресторанный дворик». — «ВМ») сегодня можно практически в любом торговом центре. В основном это группа девочек в возрасте от 10 до 16, которые заказывают совсем немного еды, но ведут себя нарочито вызывающе: громко выясняют отношения, хамят другим посетителям, бросаются едой, иногда дерутся со сверстниками. Часто принадлежность подростка к такой группе определяет не любовь, скажем, к определенному жанру музыки (как в случае с субкультурами), а желание выделиться форматом поведения, создать циничный образ агрессивного человека, выставить напоказ худшие проявления личности.
К сожалению, такое «общение» набрало популярность и даже стало причиной появления трендов в соцсетях. Как это ни странно, одни посетители не видят в этом явлении ничего плохого. Однако большинство испытывают настоящий дискомфорт и критикуют молодежь. Кто прав?
По словам психолога Василия Банюка, такое поведение действительно не является чем-то сверхъестественным. Напротив, оно часть важного процесса формирования идентичности подростка.
— Раньше ребята собирались в подъездах или на площадках. Сейчас на смену им пришли фудкорты. Там подростки, так же как и раньше во дворах, пробуют себя в разных ролях, что помогает им нащупывать собственные ориентиры, — отмечает специалист.
У этого феномена есть и еще одна причина: ребята пытаются добиться внимания, которое в свою очередь позволит им почувствовать себя важными и значимыми.
Однако несмотря на то, что процесс этот естественный, бездействие может привести к плачевным последствиям. Например, у ребенка может закрепиться желание всегда и везде проявлять насилие. С этим бороться будет уже куда труднее.
— Задача родителя — начать действовать, постепенно направляя энергию ребенка в правильное русло. Не нужно ждать, когда такое поведение пройдет само собой, — добавляет Василий Банюк.
Как распознать?
В психологии существует несколько маркеров, по которым можно определить, что ребенок начал общаться с деструктивной компанией.
Часто об этом свидетельствует полная смена круга общения, приоритетов и прежних интересов. Одним из наиболее тревожных звоночков специалист называет демонстративное или агрессивное поведение.
— Родителям стоит задуматься, если их ребенок начал использовать сарказм и провокации, чтобы выделиться и закрепить свое место в обществе при помощи реакции окружающих, — говорит Василий Банюк.
Помимо этого Василий Банюк рекомендует обратить внимание на излишне эмоциональную реакцию или полное ее отсутствие в ответ на критику. Если несколько из этих маркеров поведения видны глазу, то это сигнал о том, что подростку нужна помощь взрослого.
Энергию в доброе русло.
В первую очередь родителю необходимо восстановить доверительный контакт с ребенком. Для этого важно действовать не через контроль и запреты, а проявляя искренний интерес к его жизни. Второй шаг — перенаправление внутренних ресурсов на те вещи, которые могут помочь сформировать настоящие цели и впоследствии привести к личным достижениям и росту.
— Тогда энергия, которая ранее находила выход через агрессию, даст силы для собственного развития, — поясняет Василий Банюк.
Спорт и хобби не только займут избыточное свободное время, но и помогут подростку почувствовать себя значимым.
В борьбе с такой агрессией важно понимать, что ее появление — важный сигнал. Он говорит о внутреннем противоречии или об отсутствии у ребенка альтернативных способов для самостоятельного выброса этих негативных чувств. Психолог советует: родителю не нужно противостоять таким проявлениям враждебности, которые могут возникать у подростков. Важно донести до чада, что сила и эмоции могут быть как оружием, так и инструментом.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Дорожкин, психолог-социолог:
— Если ваш ребенок из-за внешнего вида столкнулся с травлей в сети, важно работать с его самоощущением. Родителю необходимо объяснить ребенку, что агрессия со стороны окружающих чаще всего имеет отношение вовсе не к тому, на кого направлена, а к самому обидчику. Самый действенный способ борьбы — игнорирование. Нет ответной реакции — нет интереса.
ДРУГИЕ ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ.
Во время переходного возраста дети могут измениться до неузнаваемости. В некоторых случаях непривычное и иногда вызывающее поведение подростка — норма, а в других — крик о помощи. Чтобы вовремя распознать критическую ситуацию, необходимо обратить внимание на наличие нескольких признаков.
«Все нормально» на любой вопрос. Такой ответ подростка вовсе не говорит о том, что его дела в порядке. С большой долей вероятности ребенка, напротив, что-то тревожит, но он не делится этим из-за страха столкнуться с непониманием и осуждением. Иногда подросток может и не осознавать того, что с ним происходит, однако все равно замыкаться в себе от чувства тревоги;Плохой сон и усталость в начале дня. Родители нередко считают усталость в начале дня у молодежи последствием позднего отхода ко сну. Однако и у этого, помимо желания пообщаться с друзьями и почувствовать себя взрослым, может быть причина. Сложности в засыпании, прерванный сон и «разбитое» состояние с утра — признаки тревоги, не проходящей даже в ночное время;Отшельнический образ жизни. Показателем трудностей в жизни подростка может стать и резкое одиночество. Возможно, если прежние друзья исчезли из жизни вашего ребенка, а новые не появились, он столкнулся с непониманием со стороны сверстников;Внезапное снижение успеваемости. Сами по себе невысокие оценки не всегда говорят о наличии проблему подростка. Тем не менее, если ранее он учился хорошо и даже отлично, такие изменения могут говорить о сложных отношениях с учителями или потере мотивации;Болезни без явных причин. Различные симптомы, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта, кожные раздражения или частые простуды, носят психосоматический характер. Иногда они возникают из-за замалчивания проблем. Наличие у подростка каких-то из этих признаков не повод бежать к врачу. В первую очередь необходимо поговорить с ребенком, предложив ему вместе разобраться с возникшими трудностями.
