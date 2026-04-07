Фудкортнице хочется внимания: зачем девочки провоцируют посетителей торговых центров

«Все нормально» на любой вопрос. Такой ответ подростка вовсе не говорит о том, что его дела в порядке. С большой долей вероятности ребенка, напротив, что-то тревожит, но он не делится этим из-за страха столкнуться с непониманием и осуждением. Иногда подросток может и не осознавать того, что с ним происходит, однако все равно замыкаться в себе от чувства тревоги;Плохой сон и усталость в начале дня. Родители нередко считают усталость в начале дня у молодежи последствием позднего отхода ко сну. Однако и у этого, помимо желания пообщаться с друзьями и почувствовать себя взрослым, может быть причина. Сложности в засыпании, прерванный сон и «разбитое» состояние с утра — признаки тревоги, не проходящей даже в ночное время;Отшельнический образ жизни. Показателем трудностей в жизни подростка может стать и резкое одиночество. Возможно, если прежние друзья исчезли из жизни вашего ребенка, а новые не появились, он столкнулся с непониманием со стороны сверстников;Внезапное снижение успеваемости. Сами по себе невысокие оценки не всегда говорят о наличии проблему подростка. Тем не менее, если ранее он учился хорошо и даже отлично, такие изменения могут говорить о сложных отношениях с учителями или потере мотивации;Болезни без явных причин. Различные симптомы, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта, кожные раздражения или частые простуды, носят психосоматический характер. Иногда они возникают из-за замалчивания проблем. Наличие у подростка каких-то из этих признаков не повод бежать к врачу. В первую очередь необходимо поговорить с ребенком, предложив ему вместе разобраться с возникшими трудностями.