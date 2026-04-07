«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снега и дождя

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снега и дождя, которые ожидаются в ближайшие несколько дней. Об этом во вторник, 7 апреля, предупредили в Гидрометцентре РФ.

— Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения с 23 ч. 07 апреля до 00 ч. 10 апреля. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, ночью 08 апреля и в течение суток 09 апреля местами налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах, — говорится на интерактивной карте на сайте центра.

Кроме того, до этого «оранжевый» уровень опасности в Подмосковье, который ранее ввели в связи с обильными паводками, продлили до 9 апреля. Жителей региона предупредили, что особенно сильное половодье ожидается на реках Протва у города Верея, Катыш у села Троицкое, Нерская у города Куровское.

Тем не менее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме. Процесс наполнения водохранилищ организован плавно, чтобы исключить подтопления территорий, обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.