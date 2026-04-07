Минобороны ФРГ сообщило о проблеме с законом о новой модели военной службы

Ранее сообщалось, что вступившие в силу в Германии с этого года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают немцев в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за пределы страны, если время их отсутствия превысит три месяца. При этом в Минобороны ФРГ сообщили, что немцы смогут покидать ФРГ на продолжительный срок без согласования с ВС, пока служба в Бундесвере добровольная.