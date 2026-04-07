Минобороны ФРГ сообщило о проблеме с законом о новой модели военной службы

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о проблеме с реализацией вступившего в силу 1 января 2026 года закона о новой модели военной службе, пишет Bild.
Согласно положению документа, молодые немцы должны получать разрешение у Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) на выезд за пределы страны на длительный срок. Ранее оборонном ведомстве сообщалось, что до тех пор, пока служба в Бундесвере остается добровольной, такие разрешения будут считаться выданными автоматически. Однако позже оказалось, что необходимые для этого подзаконные акты до сих пор не оформлены, пишет издание.
По его данным, в немецком оборонном ведомстве «в срочном порядке» готовят документы. Представитель министерства сообщил, что исключение из обязанности получать разрешение планируют утвердить уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что вступившие в силу в Германии с этого года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают немцев в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за пределы страны, если время их отсутствия превысит три месяца. При этом в Минобороны ФРГ сообщили, что немцы смогут покидать ФРГ на продолжительный срок без согласования с ВС, пока служба в Бундесвере добровольная.
Отметим, закон, вступивший в силу 1 января 2026 года, предусматривает возможность призыва на военную службу по жеребьевке в случае нехватки добровольцев. Служба может длиться до шести месяцев, включая базовую подготовку.