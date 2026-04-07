69-летний мэр из ХМАО простоял в планке 3 минуты и пробежал 6 км на камеру

«Забота о здоровье — это инвестиция в счастливое будущее», — отметил глава Белоярского района.
Мэр из ХМАО показал планку в 69 лет. Видео © VK / Сергей Маненков.
Маненков поделился своим утренним распорядком. Он встаёт в 4:45. Сразу после подъёма проходит шесть километров быстрым шагом на дорожке и выпивает стакан воды. Завтракает уже после зарядки.
На завтрак у него был смузи. В напиток мэр добавил яблоко, тыкву и морковь. Ещё достал из морозилки клубнику и посыпал всё корицей. Маненков призвал подписчиков провести этот день с пользой, но без фанатизма. Он пожелал всем здоровья, бодрости и оптимизма.
