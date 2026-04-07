Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

69-летний мэр из ХМАО простоял в планке 3 минуты и пробежал 6 км на камеру

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков отметил Всемирный день здоровья необычным способом. В свои 69 лет он простоял в планке с подъёмом ноги целых три минуты. Перед этим мэр прошёл шесть километров на беговой дорожке. Видео с тренировкой он опубликовал в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Забота о здоровье — это инвестиция в счастливое будущее», — отметил глава Белоярского района.

Мэр из ХМАО показал планку в 69 лет. Видео © VK / Сергей Маненков.

Маненков поделился своим утренним распорядком. Он встаёт в 4:45. Сразу после подъёма проходит шесть километров быстрым шагом на дорожке и выпивает стакан воды. Завтракает уже после зарядки.

На завтрак у него был смузи. В напиток мэр добавил яблоко, тыкву и морковь. Ещё достал из морозилки клубнику и посыпал всё корицей. Маненков призвал подписчиков провести этот день с пользой, но без фанатизма. Он пожелал всем здоровья, бодрости и оптимизма.

Ранее в России официально закрепили статус русской тройки как вида спорта. Дисциплину включили в список традиционных на государственном уровне. Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил — развитие национальных видов остаётся важным направлением политики государства.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.