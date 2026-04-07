Режиссер Германика хочет помирить братьев Емельяненко

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Режиссер Валерия Гай Германика может снять фильм про братьев Федора и Александра Емельяненко. Об этом она рассказала, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее в Москве Германика презентовала документальный фильм «Емельяненко».
«Один крупный канал мне сделал предложение помирить Федора с Александром, — сказала она. — Я сказала, что это невозможно. Я и так, и так к Федору — никак он не хочет. Но давайте я попробую».
Между Федором и Александром Емельяненко неоднократно случались размолвки, в том числе публичные.