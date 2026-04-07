Бомбардировщики США В-52 могли вылететь с британской базы

В сети появились кадры, на которых американские бомбардировщики B-52 взлетают с британской авиабазы. Правда, не сообщается, когда именно были сняты соответствующие кадры.
Президент США пригрозил Ирану исчезновением иранской цивилизации, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Также Трамп настаивает на принятии всех пунктов соглашения США о мире на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон и слушать не хочет о встречном документе от Тегерана, называя его крайне неудачным. Сейчас контакты Ирана и США полностью прерваны из-за угроз лидера Белого дома.