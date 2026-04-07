В Славском районе ищут 71-летнего мужчину, который отправился на реку с серой надувной лодкой

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Источник: Клопс.ru

В Славском районе ищут 71-летнего Леонида Карлаускаса, который пропал три дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с 4 апреля, его местонахождение не установлено, может нуждаться в медицинской помощи. Последний раз пенсионера видели в пос. Мысовка с серой надувной лодкой.

Рост пропавшего — 170 см, он среднего телосложения, с короткими седыми волосами. Был одет в зелёную куртку, камуфляжный костюм, зелёные резиновые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.