В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на двое суток из-за ожидаемых осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Предстоящей ночью, а также в течение суток четверга, 9 апреля, ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега на провода и деревья», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень, являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, указывает на потенциальную опасность метеоусловий.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в столице в ближайшие трое суток может выпасть до 10 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом синоптики не исключили, что в ночные и утренние часы в отдельных районах возможно установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега и формирование условий для образования гололедицы.
Здесь также информировали, что предстоящей ночью осадки пройдут в столице и по области при температуре воздуха от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов — по области.