Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Это связано с ожидаемыми осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на двое суток из-за ожидаемых осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью, а также в течение суток четверга, 9 апреля, ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега на провода и деревья», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень, являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, указывает на потенциальную опасность метеоусловий.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в столице в ближайшие трое суток может выпасть до 10 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом синоптики не исключили, что в ночные и утренние часы в отдельных районах возможно установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега и формирование условий для образования гололедицы.

Здесь также информировали, что предстоящей ночью осадки пройдут в столице и по области при температуре воздуха от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов — по области.