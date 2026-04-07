В Воронежской области опровергли сообщения о химической опасности

В Воронежской области опровергли информацию о химической опасности в регионе.

ВОРОНЕЖ, 7 апр — РИА Новости. Информация о химической опасности в Воронежской области, распространенная телеканалами, не соответствует действительности, сообщили журналистам в правительстве региона.

Около 22.00 мск во вторник по меньшей мере по двум телеканалам передали, что в Воронежской области объявлена химическая опасность. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие фотографии.

«Сигнал относительно химической опасности на ТВ был дан ошибочно. Причину устанавливаем. В регионе объявлялась именно ракетная опасность», — сообщили в правительстве Воронежской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил ракетную опасность в регионе.