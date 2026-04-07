В серии ⅛ финала МХЛ «Ирбис» — «Чайка» состоится четвёртый матч

После выездных побед над казанской командой — 3:2 ОТ, 3:2 — коллектив системы «Торпедо» потерпел поражение на домашней площадке — 2:3 ОТ. Борьба за выход в четвертьфинал чемпионата Молодёжной хоккейной лиги продолжится 8 апреля.
Во вторник в КРК «Нагорный» находились 3500 болельщиков. В первом периоде они не увидели заброшенных шайб. После перерыва, на 25-й минуте, гости реализовали большинство, отличился Рашит Самигуллин. На 35-й равенство восстановил Макар Ополинский, которому ассистировал Степан Горнов. Но уже через 1 минуту 46 секунд дружина Максима Овчинникова снова вышла вперёд. Никита Онишко воспользовался назначением буллита.
Второй период длился 47 минут, так как изобиловал стычками. «Чайке» судьи выписали 41 минуту штрафов, «Ирбису» — 39. По 5 + 20 (удаления до конца игры) получили наш Лев Сальников и Карим Вазиев, устроившие драку.
Спастись нижегородцы сумели за 27 секунд до конца третьего периода. Неотразимо бросил переведённый из «Торпедо» Тимур Муханов, который дебютировал в нашей молодёжке, — 2:2. Результативную передачу сделал Александр Яценко. На площадке у нас было шесть полевых игроков.
Поскольку этот матч серии до трёх побед мог стать последним, дополнительное время не ограничивалось 10 минутами при формате 4 на 4. Предусматривались 20-минутки при формате 5 на 5 — до первого гола. Первый овертайм завершился со счётом 0:0, а второй продолжался 8 минут 29 секунд. После неудачных действий наших ребят в своей зоне точку поставил Онишко.
Соотношение бросков в створ по итогам противоборства, растянувшегося на 3 часа 45 минут, — 51:38 в пользу хозяев площадки. По периодам — 14:4, 6:11, 13:8, 13:8, 5:7.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Гаврилов (К) — Яценко, Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Анисимов — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Муллеров — Гурьев, Муханов — Фёдоров — Пугачёв (А); Измайлов, Ополинский — Горнов — Глазунов (А), Козин. Леонид Гаврилов провёл 200-й матч в МХЛ (180 игр — за «Чайку», 20 — за «Красноярских Рысей»).
8-го числа команды снова сойдутся в столице Приволжья. Если понадобится пятая игра, то она состоится 10 апреля в столице Татарстана. Даты четвертьфинальных баталий — 14, 15, 18 апреля (плюс 19-е и 22-е).