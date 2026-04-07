Врач Симаков предупредил о главной опасности замороженных полуфабрикатов

Симаков пояснил, что проблема заключается не в способе хранения, а в привычке постоянно есть готовые блюда, включая замороженную пиццу, лазанью и бургеры. В такой еде много соли, насыщенных жиров и калорий, но мало пищевых волокон. Если эти блюда становятся основой рациона, человек получает меньше свежих продуктов и клетчатки, что бьёт по насыщению и работе кишечника. Кроме того, на яркой и удобной готовой еде легко переедать, а избыток соли и жиров со временем вредит сердечно-сосудистой системе. Свежие модели питания, такие как средиземноморская или скандинавская, считаются более удачной базой для повседневного меню.