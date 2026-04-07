Врач Симаков предупредил о главной опасности замороженных полуфабрикатов

Замороженные продукты сами по себе не заслуживают негативной репутации, однако постоянное питание готовыми блюдами после заморозки может быть вредным. О том, как часто можно есть такую еду, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.
По словам эксперта, заморозка не делает пищу автоматически вредной, потери витаминов незначительны, но диетологические сообщества всё же рекомендуют свежую пищу для полноценного питания.
Симаков пояснил, что проблема заключается не в способе хранения, а в привычке постоянно есть готовые блюда, включая замороженную пиццу, лазанью и бургеры. В такой еде много соли, насыщенных жиров и калорий, но мало пищевых волокон. Если эти блюда становятся основой рациона, человек получает меньше свежих продуктов и клетчатки, что бьёт по насыщению и работе кишечника. Кроме того, на яркой и удобной готовой еде легко переедать, а избыток соли и жиров со временем вредит сердечно-сосудистой системе. Свежие модели питания, такие как средиземноморская или скандинавская, считаются более удачной базой для повседневного меню.
