Жизненный путь Жириновского представят на выставке в московском Манеже

Приореченная к 80-летнему юбилею покойного основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» будет открыта в московском Манеже с 11 по 23 апреля. Об этом рассказал нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Главным художественным образом выставки станет поезд. По замыслу организаторов, этот символ объединяет в себе три смысловых пласта: идею непрерывного движения вперед, историческую память об агитпоездах ЛДПР из 1990-х и метафору жизненного пути политика, где каждая «станция» — отдельный этап биографии Жириновского.
Экспозиция будет насыщена глубокими символами. Так, на «станции» «Детство» гостям предложат окунуться в атмосферу мечтаний маленького Володи под образом крыши, усеянной звездами. А в зоне «Создание партии» будет воссоздан интерьер типичной конспиративной квартиры конца 1980-х.
— На полях выставки «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» посетители смогут увидеть еще множество уникальных инсталляций… Вместе споем любимые песни Владимира Вольфовича Жириновского, — передает слова Слуцкого ТАСС.
Президент Владимир Путин в начале ноября 2024 года подписал указ о том, что в России в 2026 году официально отметят юбилей Жириновского.