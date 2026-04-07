Якубов готов взять на себя вину за неудачу хоккейных команд «Динамо» в сезоне

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Динамо» Рафик Якубов готов взять на себя ответственность за неудачу команд бело-голубых в сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.
Во вторник молодежка «Динамо» проиграла в четвертом матче ⅛ финала Кубка Харламова в гостях «Динамо-Шиннику» из Бобруйска (0:2) — команде системы минского «Динамо» — и вылетела из плей-офф Молодежной хоккейной лиги.
«Претензий к ребятам нет, они бились, было огромное желание выиграть. Команда ровно прошла чемпионат, стала второй в своем дивизионе. Было очень много ярких игр и побед, и никто не ожидал такого результата. Их лидеры оказались сильнее наших. Нас обыграли вратарь и [нападающий Богдан] Белкин», — сказал Якубов.
Все динамовские команды в профессиональных лигах завершили сезон. Главная команда в Континентальной хоккейной лиге в первом раунде плей-офф уступила минскому «Динамо». Петербургское «Динамо» не вышло в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.
«Это отрицательный результат, для меня он тоже провальный, как и для всего клуба, системы. Вину на себя полностью взять готов. Я член большой команды, большой семьи, как я могу быть в стороне? Значит, что-то было сделано не так. С себя я вины не снимаю — какое решение бы ни было, оно будет правильное», — отметил Якубов.