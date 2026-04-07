Экс-конгрессвумен Грин призвала к отставке Трампа из-за угроз уничтожения Ирана

Марджори Тейлор Грин назвала безумием угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к отставке президента США Дональда Трампа из-за угроз американского лидера об уничтожении Ирана. Об этом она написала в личном аккаунте в социальной сети X.

«Двадцать пятая поправка к Конституции США! Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие», — подчеркнула Грин.

Ранее бывшая конгрессвумен также заявляла, что война США против Ирана и ситуация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля Вашингтона.

Напомним, что ранее Трамп выступил с громким заявлением — американский политик пообещал уничтожить иранскую цивилизацию, если Тегеран не откроет Ормузский пролив и не пойдет на сделку с условиями США.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал такую позицию Трампа беспределом. При этом он призвал призвал дождаться ночи и только после этого делать выводы относительно ультиматума США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше