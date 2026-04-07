Экс-конгрессвумен Грин призвала к отставке Трампа из-за угроз уничтожения Ирана

«Двадцать пятая поправка к Конституции США! Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие», — подчеркнула Грин.
Ранее бывшая конгрессвумен также заявляла, что война США против Ирана и ситуация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля Вашингтона.
Напомним, что ранее Трамп выступил с громким заявлением — американский политик пообещал уничтожить иранскую цивилизацию, если Тегеран не откроет Ормузский пролив и не пойдет на сделку с условиями США.
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал такую позицию Трампа беспределом. При этом он призвал призвал дождаться ночи и только после этого делать выводы относительно ультиматума США.