В смартфонах Android появится функция приоритетной зарядки смартфонов

В издании Android Authority сообщили, что Google ведёт разработку новой функции ускоренной зарядки для предстоящей Android 17. Журналисты обнаружили её следы в коде тестовой сборки операционной системы.
Согласно данным издания, эта опция, названная «Приоритетной зарядкой», способна увеличить скорость пополнения батареи на любом смартфоне. Для её работы не требуются специальный аккумулятор или чрезмерно мощный блок питания.
Как следует из описания функции, при её включении система Android будет приостанавливать все второстепенные фоновые процессы. Множество приложений будет выгружено из оперативной памяти, что остановит их фоновую активность. По мнению авторов, это даст устройству возможность «сконцентрироваться» исключительно на зарядке.
В публикации поясняется, что такой подход позволит телефону не расходовать ресурсы на необязательные задачи. Это также снизит нагрев аппарата, что в итоге приведёт к более быстрому пополнению ёмкости аккумулятора. Единственным условием для активации функции является использование адаптера мощностью от 30 ватт. Специалисты предполагают, что новая опция может сократить время полной зарядки различных устройств до 15−20 минут.
Напомним, что в конце марта стала доступна вторая бета-версия Android 17. Установить её смогли владельцы смартфонов Google Pixel, OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro.