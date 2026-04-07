NYP: ЦРУ в Иране применило секретное оружие «Призрачный шёпот»

ЦРУ использовало секретное оружие Ghost Murmur (или «Призрачный шёпот» — русский перевод) для спасения сбитого пилота в Иране. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники.
Технология использует квантовую магнитометрию для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека и сравнивает его с ИИ для выделения сигнала на фоне шума.
«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьётся, мы вас найдём», — говорится в статье американской газеты.
Название Murmur выбрано не случайно: оно обозначает сердечный ритм, а Ghost — поиск исчезнувшего человека. Неизвестно, имеет ли устройство военное применение. При этом издание не сообщает, увенчались ли поиски пропавшего американского пилота успехом.
Ранее KP.RU сообщил, что США уже предпринимали попытку якобы спасти сбитого американского лётчика в Иране. Правда, тогда эта операция послужила лишь прикрытием. На самом деле солдаты ВС США хотели выкрасть уран в Иране, но их операция провалилась.