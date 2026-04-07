Как освободить место на телефоне, не удаляя фотографии

Волгоградцы часто сталкиваются с тем, что память смартфона заполняется: новые фото, видео, документы, музыка, чаты занимают все больше места. Когда гигабайты заканчиваются, возникает вопрос: как освободить место, не удаляя дорогие сердцу снимки? Эксперты канала «Pochinka_blog» называют пять способов расчистить память на Android и iPhone без стресса.
Первым делом стоит проверить мессенджеры — они незаметно потребляют гигабайты. Они годами накапливают стикеры, гифки, голосовые сообщения и видео. Telegram особенно «прожорлив»: у многих пользователей он занимает 20−30 ГБ, просто сохраняя все подряд. В настройках можно очистить кэш и установить срок хранения медиафайлов, чтобы старое удалялось автоматически.
Приложения — еще один источник захламления памяти. Часто мы устанавливаем программы «на попробовать», используем их один раз и забываем удалить, хотя они могут занимать сотни мегабайт или даже гигабайты. На Android в настройках приложений можно удалить то, чем не пользовались месяц и дольше. На iPhone в разделе «Хранилище» сразу видно, какие приложения занимают больше всего места. Важные данные обычно сохраняются в облаке или привязаны к аккаунту, поэтому удаление приложения не приведёт к потере информации.
Стоит также проверить папку «Загрузки» — там часто скапливаются забытые файлы: документы, старые фото, установочные файлы. Нередко сохраняются дубликаты фотографий, когда что-то скачивалось дважды или пересылалось через мессенджер. На Android можно воспользоваться приложением Files by Google, которое находит дубли и большие файлы для удаления. На iPhone поможет Gemini Photos, которое ищет одинаковые снимки и неудачные кадры.
Кэш приложений — временные файлы, которые программы сохраняют для ускорения работы — со временем разрастается до нескольких гигабайт без видимой пользы. Особенно много мусора накапливают TikTok, Instagram, браузеры и карты. На Android кэш можно очистить в настройках каждого приложения. На iPhone такой функции нет, но можно удалить и переустановить тяжёлое приложение — это удалит накопленный кэш, при этом личный кабинет и данные сохранятся.
Не стоит забывать про офлайн-контент: скачанную музыку, подкасты, фильмы и сериалы для просмотра без интернета. Эти файлы часто остаются в памяти надолго после того, как их уже прослушали или просмотрели. В музыкальных и видео-приложениях вроде Spotify, Яндекс. Музыки стоит проверить раздел с загруженным контентом и удалить то, что больше не нужно — это может освободить 5−10 ГБ места.
