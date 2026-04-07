Как освободить место на телефоне, не удаляя фотографии

Приложения — еще один источник захламления памяти. Часто мы устанавливаем программы «на попробовать», используем их один раз и забываем удалить, хотя они могут занимать сотни мегабайт или даже гигабайты. На Android в настройках приложений можно удалить то, чем не пользовались месяц и дольше. На iPhone в разделе «Хранилище» сразу видно, какие приложения занимают больше всего места. Важные данные обычно сохраняются в облаке или привязаны к аккаунту, поэтому удаление приложения не приведёт к потере информации.