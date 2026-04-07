Чемпион России Рябыкин раскритиковал игру сына за «Динамо» в плей-офф МХЛ

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник московского «Динамо» Елисей Рябыкин не выглядел полезным игроком в решающем матче серии ⅛ финала плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги с белорусским «Динамо-Шинником». Такое мнение ТАСС высказал его отец, серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион России Дмитрий Рябыкин.
Во вторник молодежка «Динамо» проиграла в гостях «Динамо-Шиннику» из Бобруйска (0:2) и вылетела из плей-офф, проиграв в серии со счетом 1−3. В четырех матчах Рябыкин-младший не набрал ни одного очка.
«По мне, он мог бы сыграть лучше и в обороне, и в атаке, какие-то моменты создавать. Он пытался что-то создавать, бегал, подключался, но КПД пока ноль. Что касается всей серии, думаю, из-за того что команда долго не играла, то чуть-чуть не подошла в форме. Бобруйск же играл в плей-ин с “Крыльями”, — сказал Рябыкин.
«Ребята из основы усилили команду, показали достаточно хорошую игру. Но за четыре матча забили три гола с игры. Это очень мало», — добавил он.
Все динамовские команды в профессиональных лигах завершили сезон. Главная команда в Континентальной хоккейной лиге в первом раунде плей-офф уступила минскому «Динамо». Петербургское «Динамо» не вышло в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. «Динамо» же надо обязательно сделать выводы, подумать, что дальше делать", — сказал Рябыкин.