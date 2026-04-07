Российские соотечественницы выступили за укрепление позиций русского языка

БАНГКОК, 7 апреля. /ТАСС/. Участницы V Евразийской встречи российских соотечественниц выступили за укрепление позиций русского языка и противодействие попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в декларации форума, который проходит в Бангкоке.
«Мы намерены и далее прилагать усилия по противодействию неонацизму, расизму, экстремизму, ксенофобии, стремлению пересмотреть итоги Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., умалить подвиг советского народа и поставить под сомнение факт осуществленного в его отношении гитлеровцами геноцида. Будем продолжать совместную работу по популяризации многонациональной российской культуры, укреплению позиций русского языка, содействию формированию объективного восприятия России в мире. Осознаем, что в складывающихся условиях особое внимание необходимо уделять подрастающему поколению диаспоры: обеспечивать преемственность, приобщать к культуре и традициям народов России, делиться опытом, защищать от чуждой идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, культивируя чувство общности и принадлежности к судьбе исторической родины», — говорится в документе.
Делегаты встречи под названием «Женские лица российской идентичности» выразили обеспокоенность по поводу «проявления русофобии коллективным Западом и попыток “отмены” всего русского, фальсификации истории». «Мы видим возможности для более широкого использования в этой работе ресурса взаимодействия между женскими организациями в России и за рубежом, в том числе в формате Всемирной федерации русскоговорящих женщин и путем расширения соответствующей проектной деятельности», — подчеркнули участницы встречи.
«Сегодня мир переживает сложный и противоречивый период. Мы видим усиление глобальной нестабильности, рост напряженности в международных отношениях, трансформацию привычных экономических и культурных связей. В таких условиях особенно возрастает роль человека как носителя культуры, как посредника между странами и обществами. И здесь женщины, в том числе наши соотечественницы, играют большую роль. Русские женщины за рубежом — это, без преувеличения, уникальное явление. Они не только успешно адаптируются к новым условиям, но и становятся активными участницами профессиональной, общественной и культурной жизни принимающих стран», — сказала председатель Союза российских соотечественников в Таиланде Татьяна Ким.