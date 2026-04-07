Депутат Водолацкий: разговор с детьми на одном языке снизит их агрессивность

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Педагоги, родители и работающие с детьми организации должны говорить с ними на одном языке, интересоваться их проблемами и переживаниями, это снизит случаи агрессии среди подростков. Такое мнение выразил председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы Виктор Водолацкий в связи с нападением на учительницу в Пермском крае.
«Это трагедия, которая еще раз напоминает: работать с детьми только в формате “дать знания” — недостаточно. Учителя, родители, школы, все организации, которые занимаются воспитанием, должны получать обратную связь от ребенка. Чем он дышит, о чем думает, что его беспокоит? Надо говорить с ним на одном языке, при необходимости — подключать психологов. Если выявлены особенности характера, деструктивные наклонности — работать с этим, чтобы таких случаев было как можно меньше», — приводятся слова Водолацкого в пресс-релизе центра «Воин», имеющимся в распоряжении ТАСС.
По его словам, на настоящий момент распространена работа деструктивных организаций и мошенников, которые пытаются «перепрошить» ребенка или получить над ним контроль. «Это надо отслеживать, нельзя оставлять детей на самотек. Против России ведется гибридная война — в том числе в информационном поле. На поле боя враг не сможет нас победить. Поэтому противник будет всеми силами влиять на умы наших детей. За их сознание, за их сердца ведется основная битва. Мы не имеем права упустить это поколение. Это вопрос национальной безопасности», — сообщил представитель «Воина».
Водолацкий также отметил, что в центре «Воин» с курсантами работают не только инструкторы, а также воспитатели и психологи.
О нападении.
Нападение на педагога возле школы № 5 в Добрянке произошло во вторник около 08:00 (06:00 мск). По информации регионального управления МВД, на крыльце общеобразовательного учреждения подросток нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, позже она скончалась. Прокуратура Добрянки организовала проверку, возбуждено уголовное дело, расследование ведется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность), подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
По словам главы Добрянского городского округа Дмитрия Антонова, подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Как рассказали ТАСС ученики школы, мальчик занимался боксом, в школе мог нарушать дисциплину. В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщили, что у подростка и учительницы был затяжной конфликт.