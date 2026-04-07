В четырех аэропортах Поволжья введены временные ограничения

Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары временно прекратили обслуживание рейсов. Об этом сообщили в официальном канале MAX Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.
Сотрудники Росавиации просят пассажиров с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Ведь ограничения взлета и посадки воздушных судов в аэропортах введены из соображений безопасности. Также отмечается, что пассажирам следует ознакамливаться с актуальным расписанием рейсов на табло или на сайте аэропорта.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце марта вводились похожие ограничения сразу в нескольких аэропортах. Тогда воздушные гавани Волгограда, Иваново, Пскова, Саратова и Петербурга не принимали и не отправляли рейсы. Спустя некоторое время ограничения были сняты.