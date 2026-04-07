Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех аэропортах Поволжья введены временные ограничения

Пассажиров просят с пониманием отнестись к неудобствам.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары временно прекратили обслуживание рейсов. Об этом сообщили в официальном канале MAX Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.

Сотрудники Росавиации просят пассажиров с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Ведь ограничения взлета и посадки воздушных судов в аэропортах введены из соображений безопасности. Также отмечается, что пассажирам следует ознакамливаться с актуальным расписанием рейсов на табло или на сайте аэропорта.

Ранее KP.RU сообщил, что в конце марта вводились похожие ограничения сразу в нескольких аэропортах. Тогда воздушные гавани Волгограда, Иваново, Пскова, Саратова и Петербурга не принимали и не отправляли рейсы. Спустя некоторое время ограничения были сняты.