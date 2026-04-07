В Калининграде мужчина насмерть забил знакомого во время пьяной ссоры на Южном бульваре

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Озерского района Калининградской области: его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
В октябре 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, находился в квартире знакомого на Южном бульваре в Калининграде. В ходе ссоры он нанёс хозяину множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. 40-летний мужчина скончался на месте спустя непродолжительное время.
Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.