В Калининграде мужчина насмерть забил знакомого во время пьяной ссоры на Южном бульваре

В октябре 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, находился в квартире знакомого на Южном бульваре в Калининграде. В ходе ссоры он нанёс хозяину множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. 40-летний мужчина скончался на месте спустя непродолжительное время.