КЧР предлагает запустить программу «Сельский водопровод» в небольших поселениях

ЧЕРКЕССК, 7 апреля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия разработала более 50 предложений для новой народной программы «Единой России». В их числе микрозаймы ветеранам СВО на открытие своего дела и запуск программы «Сельский водопровод» по замене ветхих сетей в поселениях с численностью до 5 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.
«Свыше полсотни предложений в новую народную программу “Единой России”, с которой партия пойдет осенью на выборы в Госдуму, вошли в резолюцию регионального форума партии “Есть результат!” в КЧР. В частности, делегаты предложили: предусмотреть для ветеранов СВО микрозаймы под 0,1−1% или безвозмездные гранты на открытие своего дела, а также персональное наставничество от успешных предпринимателей; ветеранам боевых действий компенсировать 50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, внеся соответствующие изменения в ФЗ “О ветеранах”, — говорится в сообщении.
На форуме партии в Карачаево-Черкесии также инициировали запуск программы «Сельский водопровод» по замене ветхих сетей в населенных пунктах с численностью до 5 тыс. человек, предложили распространить программу «Школьный автобус» на систему среднего профессионального образования и спортивные школы, внедрить Спортивную карту по примеру Пушкинской или Менделеевской карт, отметили в пресс-службе реготделения ЕР.
Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что за пять лет реализации первой народной программы «Единой России» в КЧР построили и отремонтировали почти 200 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благоустроили также более 295 общественных пространств и дворовых территорий, отремонтировали около 350 км дорог, проложили свыше 197 км водопроводных сетей в 22 сельских поселениях.