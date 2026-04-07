Пакистан попросил Трампа продлить крайний срок заключения соглашения с Ираном

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф призвал США продлить крайний срок для достижения соглашения с Ираном на две недели.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пакистана обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить крайний срок заключения соглашения с Ираном на две недели. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

«Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Шарифа, дипломатические усилия по урегулированию на Ближнем Востоке продвигаются вперед. Премьер-министр Пакистана также призвал Иран открыть Ормузский пролив на две недели в качестве жеста доброй воли до заключения соглашения.

Позже появилась информация, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана, но его реакция пока не известна.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп поставил перед Тегераном ультиматум. Президент США пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив и не пойдет на сделку, Вашингтон может уничтожить иранскую цивилизацию.

