Иммунолог Андреева: при аллергии на пыльцу не стоит есть орехи и груши

Перекрестная аллергия может заставить организм реагировать на несколько различных аллергенов из-за сходства их белковых структур. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог-иммунолог Екатерина Андреева.
По словам специалиста, контакт с аллергеном вызывает неконтролируемую выработку гистамина, что приводит к зуду, чиханию, высыпаниям, отекам и затрудненному дыханию. У человека с поллинозом эти симптомы может вызвать не только пыльца, но и некоторые продукты. Например, белки пыльцы деревьев повторяют себя в орехах, грушах, яблоках, косточковых фруктах, моркови, сельдерее, баклажане, паприке и даже картофеле.
Пациенты с аллергией к злаковым травам могут реагировать на пищевые злаки, алкоголь на их основе, ананасы, персики, арахис и мёд. Цветение сорных трав даёт перекрестные реакции на бобовые, бахчевые, кабачки, баклажаны, подсолнечник и капусту. Аллергенные продукты могут переноситься хуже после термической обработки, так как термостабильные белки сохраняют или даже усиливают свои свойства.
Также пациенты с поллинозом нередко отмечают перекрестные реакции с коммерческими цветами, натуральными аромамаслами и фитотерапией.
Мерами предосторожности служат хранение пищи в надлежащих условиях и употребление её в пределах срока годности.
