В Москве открылась выставка, посвященная Станиславу Говорухину: фоторепортаж

В Академии Художеств на Пречистенке открылась выставка, посвященная уникальному режиссеру Станиславу Говорухину, 90-летие которого широко отмечается в эти дни. На третьем этаже музея можно увидеть живописные работы режиссера — тонко написанные им атмосферные пейзажи, коллекция его трубок, рабочий стол, а также интереснейшие истории в фото, видео и документах его известных кинокартин с участием знаменитых актеров. Один из них — Виктор Сухоруков, снявшийся в четырех картинах Мастера, высоко оценил экспозицию: «Здесь все про него правда».