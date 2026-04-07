На Кольцевой линии метро Москвы перекрывали движение из-за человека на пути

Граждан призывали воспользоваться поездами в направлении по часовой стрелке, Большой кольцевой и радиальными линиями.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Движение поездов против часовой стрелки было перекрыто на Кольцевой линии метро в Москве из-за человека на пути. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Кольцевой линии (5) нет движения против часовой стрелки», — говорилось в сообщении.

Департамент призывал граждан воспользоваться поездами в направлении по часовой стрелке, Большой кольцевой и радиальными линиями.

До этого в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали, что интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены.

Позже движение поездов восстановили и ввели в график, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В новость внесены изменения (23:11; 23:33 мск) — добавлена информация о перекрытии движения на Кольцевой линии метро в Москве, а затем о восстановлении движения.