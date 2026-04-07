На Украине обнаружили многомиллиардные нарушения: речь идет о закупке систем БПЛА

Во время аудита, проведенного счетной палатой Украины зафиксировано, что в 2024—2025 годах более половины госконтрактов на закупку дронов заключались с нарушениями. Убытки оцениваются в $1,7 млрд. Об этом сообщила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз.
«Счетной палаты по закупкам беспилотных систем за 2024 год, и по отдельным вопросам за 2025 год… Аудит Счетной палаты выявил, что более 50% государственных контрактов заключались с нарушением законодательства», — говорится в сообщении фракции «Европейская солидарность» в Telegram-канале.
При этом, как отметила депутат, нарушения не ограничиваются процедурными вопросами. Зафиксировано прямое завышение цен на беспилотники на 19 млрд грн ($435 млн), а также срывы поставок, отказ от штрафов и рост дебиторской задолженности.
Ранее суд арестовал нардепа Алексея Кузнецова по обвинению в коррупции при закупке дронов для ВСУ по завышенным ценам.