Священник призвал не печь куличи на Страстной неделе

Волгоградцам, которые планируют самостоятельно печь пасхальные куличи, священник Владислав Береговой посоветовал пересмотреть планы. Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии в беседе с «РИА Новости» напомнил: последняя неделя перед Пасхой — время для духовных дел, а не для хлопот у плиты.
«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете», — сказал священник.
По его словам, проще купить кулич в магазине и посвятить освободившееся время богослужениям. В Страстную неделю верующим важно посетить чтение 12 Евангелий, а также службы в Страстные четверг, пятницу и субботу.
Между тем биолог Ирина Лялина, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, напомнила о безопасности покупок. Она предупредила: не стоит приобретать куличи и творожные пасхи на стихийных рынках без документов, а также в местах, где нарушаются условия хранения или нет информации о составе.
В качественном продукте не должно быть синтетических ароматизаторов и искусственных красителей — на это стоит обращать внимание при выборе праздничного угощения.
