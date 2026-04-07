Киев отозвал отозвал почётного консула в Доминикане Якимову из-за скандала с её откровенными фото

МИД Украины отозвал почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову. Причиной послужили ее откровенные фотографии, которые вызвали негативный общественный резонанс. Об этом пишет агентство «Укринформ».
«Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД провел дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент», — говорится в сообщении.
Также украинский МИД принял решение об отзыве в Киев посла на Кубе. Он принимал участие в назначении Якимовой почетным консулом.
МИД Украины теперь намерено ужесточить требования и проверить все почетные консульства.
Ранее KP.RU писал, что почетным консулом Украины в Доминиканской Республике 30 марта стала экс-модель в стиле ню Виктория Якимова. Ранее она позировала в кокошнике и откровенных образах.