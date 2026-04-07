Появились кадры взлёта бомбардировщиков B-52 ВС США с базы в Британии

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», и её не удастся вернуть. До этого Трамп потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив. Он пригрозил ударами по энергетическим объектам и мостам. Израильский «13 канал» запустил таймер с обратным отсчётом срока истечения нового ультиматума Трампа.