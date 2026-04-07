Появились кадры взлёта бомбардировщиков B-52 ВС США с базы в Британии

Самолёты, способные нести ядерное оружие, вылетели в сторону Ирана и через несколько часов выйдут на позиции для ударов, в Сети появились кадры.

Источник: Аргументы и факты

Стратегические бомбардировщики B-52 ВС Соединённых Штатов вылетели с военной базы в Британии, соответствующие кадры появились в Сети.

Стало известно, что самолёты, способные нести ядерное оружие, окажутся в зоне досягаемости Ирана в 03:00 мск (20:00 по восточному времени).

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», и её не удастся вернуть. До этого Трамп потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив. Он пригрозил ударами по энергетическим объектам и мостам. Израильский «13 канал» запустил таймер с обратным отсчётом срока истечения нового ультиматума Трампа.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее в ООН заявили, что реализация угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «ликвидировать целую цивилизацию» в Иране будет равносильна совершению тягчайших международных преступлений.

