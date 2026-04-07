В Вене открылась выставка ко Дню космонавтики

В экспозиции представлены уникальные оригинальные фотографии из архива РЦНК, выполненные фотокорреспондентами ТАСС и Агентства печати «Новости» в 1952—1986 годы, а также из семейных альбомов космонавтов. Особое место назанимают фотографии, опубликованные в 60-е годы ХХ века в журнале Sowjetunion heute («Советский союз сегодня»), редакция которого располагалась в здании РЦНК. Героями выставки «Советская космонавтика. Семейные истории» стали 23 советских космонавта, а также ученые, испытатели и исследователи, имена которых неразрывно связаны с развитием советской космонавтики.