В Вене открылась выставка ко Дню космонавтики

ВЕНА, 7 апреля. /ТАСС/. Выставка «Советская космонавтика. Семейные истории», приуроченная ко Дню космонавтики, открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Вене, сообщили ТАСС в Русском доме.
В экспозиции представлены уникальные оригинальные фотографии из архива РЦНК, выполненные фотокорреспондентами ТАСС и Агентства печати «Новости» в 1952—1986 годы, а также из семейных альбомов космонавтов. Особое место назанимают фотографии, опубликованные в 60-е годы ХХ века в журнале Sowjetunion heute («Советский союз сегодня»), редакция которого располагалась в здании РЦНК. Героями выставки «Советская космонавтика. Семейные истории» стали 23 советских космонавта, а также ученые, испытатели и исследователи, имена которых неразрывно связаны с развитием советской космонавтики.
Кадры рассказывают не о полетах и рекордах, а о повседневности, семье и редких моментах отдыха в кругу семьи, встречах советских космонавтов с коллегами. Выставка позволяет увидеть, какими были покорители космоса вне скафандров — в кругу семьи, среди друзей, в моменты радости и отдыха. Это живой взгляд на историю космонавтики через призму личных историй и человеческих эмоций.