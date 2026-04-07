Валерия Гай Германика презентовала фильм «Емельяненко»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Режиссер Валерия Гай Германика презентовала в Москве документальный фильм «Емельяненко». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сама картина была снята еще в 2020 году и представляет собой документальный фильм о жизни бойца Александра Емельяненко. В тот момент у него часто возникали проблемы с алкоголем, его задерживала полиция. И все это возникало в момент подготовки к бою против Магомеда Исмаилова.
В фильме присутствует много жестких сцен, которые сам боец также увидел на экране впервые. «Там так все снято, что я ничего не помню», — признался Емельяненко в разговоре с журналистами.
А зрителям боец сказал, что сожалеет о своем поведении в то время, но сейчас прошел курс лечения в реабилитационном центре и не употребляет алкоголь. «Главное, чтобы для вас от этого фильма польза была. Я понимаю, что вел не лучший образ жизни. Но сейчас я уже не употребляю алкоголь», — сказал Емельяненко.
Германика, в свою очередь, сообщила, что ей поступило предложение помирить братьев Федора и Александра Емельяненко. Но Федор пока не принимает ее предложение принять участие в фильме.
Завершается картина «Емельяненко» композицией Владимира Высоцкого «Кони привередливые», под которую сам боец несет пакет с алкоголем. «У меня был разный спектр эмоций. Сначала улыбался, потом не понимал, как такое могло быть. Потом уже расслабился», — подытожил сам Емельяненко свои впечатления от фильма, который в ближайшее время выйдет в широкий прокат.