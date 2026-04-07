Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Распоряжение об этом подписано. Правительственную комиссию возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков», — говорится в сообщении.
В состав комиссии вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.
Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, Федерального агентства по госрезервам и других ведомств.
Президент Владимир Путин 7 апреля в режиме видеоконференции провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Глава государства поручил помочь пострадавшим людям, а также оказать поддержку региону в решении актуальных вопросов.
О ситуации в регионе.
На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и в начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале и Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По данным МЧС, официально в результате ЧС в республике погибли шесть человек. В регионе введены режимы чрезвычайной ситуации локального уровня и режим повышенной готовности.