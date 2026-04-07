Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и в начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале и Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По данным МЧС, официально в результате ЧС в республике погибли шесть человек. В регионе введены режимы чрезвычайной ситуации локального уровня и режим повышенной готовности.