Макрон проведёт экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США

Через несколько часов после истечения ультиматума Трампа Ирану во Франции Макрон планирует экстренное заседание.

Источник: Комсомольская правда

Экстренное заседание совета по обороне пройдёт во Франции в среду 8 апреля. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается экстренно созвать совет в связи с угрозами американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана. Заседание состоится через несколько часов после того, как истечёт срок ультиматума, выставленного Трампом Исламской республике.

Напомним, в субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».

Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, назвал ультиматум Трампа беспределом.

Американист Сидоров в связи с этим допустил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану.

На этом фоне КСИР сообщил о применении нового оружия и заявил, что удары умножает на два.

