Президент УЕФА Чеферин назвал Луческу выдающейся личностью

ЖЕНЕВА, 7 апреля. /ТАСС/. Мировой футбол после смерти румына Мирчи Луческу потерял выдающуюся личность, чье наследие будет жить на протяжении многих поколений. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
Ранее ТАСС сообщил, что Луческу умер на 81-м году жизни.
«Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить еще многие поколения, — сказал Чеферин. — Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола — человеком редкого футбольного интеллекта, замечательного достоинства и страсти, чей вклад в спорт трудно оценить одними словами. За свою выдающуюся карьеру он заслужил восхищение и уважение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой приверженности истинным ценностям игры. Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило неизгладимый след в футболе далеко за пределами тренерской скамьи».
Луческу занимает третье место в списке самых титулованных футбольных тренеров. На его счету 38 завоеванных трофеев. Луческу возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне-2016/17, под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место и стала победителем суперкубка страны. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Его последним местом работы была сборная Румынии, которую он покинул 2 апреля.