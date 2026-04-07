Растёт активность клещей в Калининградской области

Даже холодные ночи не останавливают паразитов: в смешанном лесу Багратионовского района Калининградской области зарегистрировано 35 клещей на флаго-час (столько собирают за час на специальный тканевый отрез). Всего неделю назад показатель был около 13, а в середине марта в Гурьевске держался на уровне 5−7.
Такая динамика типична для этого вида, хотя старт сезона немного сдвинулся из-за затянувшейся зимы. В Калининградской области продолжается вакцинация против клещевого энцефалита — прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в частных медцентрах. При этом важно помнить, что от боррелиоза (болезни Лайма) вакцины нет — защищает только правильная экипировка и своевременное удаление клеща.
Что делать, если укусил клещ.
Если вы обнаружили присосавшегося клеща, нужно как можно быстрее снять его (лучше в травмпункте или у хирурга). После удаления клеща рекомендуется сдать на анализ в лабораторию — проверяют на клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Исследование платное, адреса лабораторий можно найти на сайтах Роспотребнадзора.
Прививка от клещевого энцефалита делается в два этапа с интервалом 1−7 месяцев. Первую дозу можно ввести сейчас — защита появится через 1,5−2 месяца. Для дачников и любителей леса это особенно актуально.