Растёт активность клещей в Калининградской области

Такая динамика типична для этого вида, хотя старт сезона немного сдвинулся из-за затянувшейся зимы. В Калининградской области продолжается вакцинация против клещевого энцефалита — прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в частных медцентрах. При этом важно помнить, что от боррелиоза (болезни Лайма) вакцины нет — защищает только правильная экипировка и своевременное удаление клеща.