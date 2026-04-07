В Волгограде двое водителей получили арест и штраф за неустранение тонировки

Выходные мужчины провели в отделе полиции.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, накануне прошедших выходных правоохранители остановили два транспортных средства. Оказалось, что водители не выполнили законное требование сотрудников полиции об устранении причин, которые и привели к административным правонарушениям.
В частности, каждый из мужчин ранее был привлечен к ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем, на стеклах которого присутствовала тонировка, не соответствующая требованиям безопасности. Водители должны были убрать затемнение стекол, однако требование они проигнорировали.
В результате на них составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ. Затем нарушителей доставили в отдел полиции № 8 Управления МВД России по Волгограду. По решению суда одному из водителей назначили административный арест на двое суток. Второй получил штраф.