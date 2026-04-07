В Калининградской области назначен прокурор Зеленоградского района — Михаил Авакьян

Новым прокурором Зеленоградского района Калининградской области стал Михаил Авакьян.

Источник: KaliningradToday

Он родился в 1985 году, в 2007-м окончил Российский государственный университет им. И. Канта.

В органах прокуратуры с 2009 года. Работал помощником прокурора Центрального района Калининграда, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителем прокурора Гурьевского района, заместителем Калининградского транспортного прокурора.

До назначения прокурором Зеленоградского района занимал должность Мурманского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.