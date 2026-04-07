«Это безумие, разбирайся с кодами в “ядерном чемоданчике” сам»: В США призвали военных саботировать приказы Трампа

Журналист Такер Карлсон выступил с призывом к военным саботировать любые приказы Дональда Трампа.
Журналист заявил, что члены окружения главы Белого дома обязаны инициировать вопрос о его отставке. А также отказаться от выполнения приказов о нанесении ударов по Ирану, включая возможное использование ядерного оружия.
«Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять. Разбирайся с кодами в “ядерном чемоданчике” сам», — написал журналист предполагаемый ответ военных на приказ президента США.
Сам американский президент Дональд Трамп раскритиковал Карлсона после высказываний журналиста об атаках США по Ирану и назвал его человеком с низким IQ.
В свою очередь Трамп пообещал ночью 8 апреля уничтожить иранскую цивилизацию.